Fila di fedeli per rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco

ROMA (ITALPRESS) – Sono già diverse centinaia i fedeli che da quresta mattina alle 7,00 si sono messi in coda davanti alla basilica romana di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio alla tomba dove Papa Francesco è sepolto da ieri. (ITALPRESS).Foto: Sala stampa Vaticana

ROMA (ITALPRESS) – Sono già diverse centinaia i fedeli che da quresta mattina alle 7,00 si sono messi in coda davanti alla basilica romana di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio alla tomba dove Papa Francesco è sepolto da ieri. (ITALPRESS).

In 400mila, ieri, in San Pietro e ovunque, a Roma, per salutare Papa Francesco. Ma oggi, 27 aprile 2025, sono centinaia, se non addirittura migliaia, i fedeli in fila alla basilica di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio a Papa Francesco che ieri è stato sepolto, nella terra, sotto la lapide con una sola scritta: "Franciscus"

"Non sono qui per turismo, sono qui per Papa Francesco", conferma un ragazzo originario della Nuova Zelanda: "Credo abbia sostenuto cause importanti in tutta la sua vita e penso al suo impegno aperto per la pace a Gaza. Lo ho stimato tantissimo. Sono qui per questo". "Ci sentiamo un po' orfani – ammette nella fila opposta Paolo Colombo, di Milano – è importante essere qui oggi: è stato un grande Papa e un grande padre.

