Latina deltaplano cade a Sezze | ricerche del pilota in corso

Da circa un paio d'ore sono in corso le ricerche di un pilota di un deltaplano disperso dopo che il suo velivolo è caduto tra le campagne a Ceriara di Sezze, in provincia di Latina. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, i carabinieri del comando provinciale pontino, un'ambulanza del 118 e un'auto medica. Le ricerche: L'allarme, giunto al numero unico per le emergenze 112, ha immediatamente mobilitato diverse squadre di intervento. Le operazioni sono attualmente concentrate sul recupero del velivolo incidentato e, soprattutto, sulla ricerca del pilota. Al momento, le sue condizioni e la sua precisa localizzazione rimangono sconosciute, rendendo prioritaria la sua individuazione per poter fornire i soccorsi. Parallelamente alle operazioni di ricerca, le forze dell'ordine hanno avviato le verifiche per accertare le cause che hanno portato all'incidente del deltaplano.

