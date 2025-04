Mario Sechi curiosità e vita privata del giornalista

Mario Sechi giornalista con una carriera trentennale alle spalle, attualmente ricopre l'incarico di direttore responsabile del quotidiano Libero.Mario Sechi, gli incarichi principaliOggi il 57enne sarà tra gli ospiti di Domenica In, in onda dalle 14:00 su Raiuno nello spazio dedicato al ricordo di Papa Francesco. Sardo, nato a Cabras nel 1968, consegue la laurea in giornalismo alla LUISS di Roma, per poi iniziare la sua carriera nel 1992 presso L'Indipendente. Nel 1994 è entrato a Il Giornale, dove ha ricoperto il ruolo di caporedattore a Genova e successivamente a Milano. Dal settembre 2000 al novembre 2001 ha diretto L'Unione Sarda. Tornato a Il Giornale nel novembre 2001, ha assunto il ruolo di vicedirettore e capo della redazione romana. Nel 2009 è stato nominato vicedirettore di Libero e ha diretto Il Tempo dal febbraio 2010 al gennaio 2013.

