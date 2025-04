Perché Trump vuole un passaggio gratis su Suez? C’entra la Cina

Trump, ha chiesto che le navi americane, sia commerciali sia militari, possano attraversare gratuitamente il canale di Panama e quello di Suez. “Entrambi i canali non esisterebbero senza gli Stati Uniti”, ha scritto Trump in un post sulla sua piattaforma social Truth, aggiungendo di aver incaricato il segretario di Stato Marco Rubio di “risolvere immediatamente” la questione.L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di pressione che Trump sta esercitando su Paesi considerati strategici per la sicurezza dei flussi commerciali globali — con i corridoi, da Panama a Suez, da Malacca all’Imec che sono diventati i lineamenti cruciali di una geoeconomia che sta disegnando la nuova globalizzazione.Mentre da mesi punta a rafforzare l’influenza americana sul canale di Panama, l’apertura di un fronte parallelo sul canale di Suez, vitale arteria di collegamento dell’Indo-Mediterraneo, è una novità solo nella cronaca ma tutt’altro che sorprendente. Leggi su Formiche.net Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha chiesto che le navi americane, sia commerciali sia militari, possano attraversare gratuitamente il canale di Panama e quello di. “Entrambi i canali non esisterebbero senza gli Stati Uniti”, ha scrittoin un post sulla sua piattaforma social Truth, aggiungendo di aver incaricato il segretario di Stato Marco Rubio di “risolvere immediatamente” la questione.L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di pressione chesta esercitando su Paesi considerati strategici per la sicurezza dei flussi commerciali globali — con i corridoi, da Panama a, da Malacca all’Imec che sono diventati i lineamenti cruciali di una geoeconomia che sta disegnando la nuova globalizzazione.Mentre da mesi punta a rafforzare l’influenza americana sul canale di Panama, l’apertura di un fronte parallelo sul canale di, vitale arteria di collegamento dell’Indo-Mediterraneo, è una novità solo nella cronaca ma tutt’altro che sorprendente.

