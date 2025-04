Aurora Ramazzotti in vacanza con il compagno il figlio e il papà Eros ma dov’è mamma Michelle Hunziker?

Aurora Ramazzotti in vacanza con il compagno Goffredo, il figlio Cesare e il papà Eros. Eppure manca qualcuno! Scopriamo di seguito chi e perchè! Leggi anche: Aurora Ramazzotti parla della sofferenza che vive per l’ansia sociale: ecco il suo lungo sfogoBuone notizie in casa Ramazzotti! Pare che Aurora Ramazzotti stia trascorrendo una meravigliosa vacanza di Pasqua in Messico con il suo futuro marito Goffredo Cerza, il loro bambino Cesare e il suo papà, Eros Ramazzotti. Dalle foto che ha condiviso su Instagram, si vede che si stanno godendo pienamente il caldo dell’America Centrale e il relax sa sogno. Chi manca tra loro? View this post on InstagramA post shared by Aurora Ramazzotti (@therealAuroragram)Vacanze di famiglia per Aurora RamazzottiI fan di Aurora Ramazzotti sono ben felici di vederla in forma smagliante in bikini. Donnapop.it - Aurora Ramazzotti in vacanza con il compagno, il figlio e il papà Eros, ma dov’è mamma Michelle Hunziker? Leggi su Donnapop.it Quadretto familiare perfetto perincon ilGoffredo, ilCesare e il. Eppure manca qualcuno! Scopriamo di seguito chi e perchè! Leggi anche:parla della sofferenza che vive per l’ansia sociale: ecco il suo lungo sfogoBuone notizie in casa! Pare chestia trascorrendo una meravigliosadi Pasqua in Messico con il suo futuro marito Goffredo Cerza, il loro bambino Cesare e il suo. Dalle foto che ha condiviso su Instagram, si vede che si stanno godendo pienamente il caldo dell’America Centrale e il relax sa sogno. Chi manca tra loro? View this post on InstagramA post shared by(@therealgram)Vacanze di famiglia perI fan disono ben felici di vederla in forma smagliante in bikini.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aurora Ramazzotti in vacanza con Eros (ma mamma Michelle Hunziker assente) - Tempo di relax per Aurora Ramazzotti che ha deciso di trascorrere le vacanze di primavera in Messico con papà Eros, Goffredo Cerza e il piccolo Cesare. Assente invece mamma Michelle Hunziker. Aurora Ramazzotti in vacanza con Eros In occasione delle vacanze di Pasqua, Aurora Ramazzotti ha deciso di concedersi una vacanza a base di sole, mare e spiagge bianche. La conduttrice e influencer è volata in Messico, per la precisione a Playa Del Carmen, con tutta la famiglia, condividendo i momenti più belli del soggiorno su Instagram. 🔗dilei.it

Aurora Ramazzotti, in vacanza con papà Eros: assente mamma Michelle - Vacanze di primavera all’insegna del sole e della famiglia per Aurora Ramazzotti, che ha scelto le spiagge di Playa Del Carmen, in Messico, per una pausa in compagnia dei suoi affetti più cari. Con lei il compagno Goffredo Cerza, il figlio Cesare, e il papà Eros Ramazzotti. Agli occhi attenti del popolo dei social non […] L'articolo Aurora Ramazzotti, in vacanza con papà Eros: assente mamma Michelle proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Aurora Ramazzotti: “I figli in aereo? Metti le cuffie e non rompere”. La polemica sui social - (Adnkronos) – È corretto viaggiare, in particolare in aereo, con i figli piccoli? Aurora Ramazzotti, senza peli sulla lingua, ha… L'articolo Aurora Ramazzotti: “I figli in aereo? Metti le cuffie e non rompere”. La polemica sui social proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

Cosa riportano altre fonti

Aurora Ramazzotti in vacanza in Messico lancia il bikini must have dell’estate 2025; Aurora Ramazzotti in montagna con il figlio Cesare e Michelle Hunziker; Aurora Ramazzotti si sposa! Tutti i dettagli della proposta di matrimonio in cima al London Eye; Aurora Ramazzotti, vacanze in relax del piccolo Cesare: «Abbiamo dormito tre ore». Poi la merenda in movimento. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, il bacio in Messico è super romantico (e ironico): «Come se domani non esistesse. E con l'alito di cipolla» - Una dedica romantica e la classica dose di ironia che, da Aurora Ramazzotti, non manca mai. Due scatti la ritraggono felice e innamorata con Goffredo Cerza, ... 🔗msn.com

Aurora Ramazzotti, relax con Cesare: «A fine vacanza si trasformerà nel suo piatto preferito» - Aurora Ramazzotti ha deciso di trascorrere la Pasqua al mare e al caldo e, per questo, è volata in Messico dove l'aspettava papà Eros ... 🔗msn.com

Aurora Ramazzotti in vacanza con Eros (ma mamma Michelle Hunziker assente) - Aurora Ramazzotti si diverte in vacanza con papà Eros, fra le spiagge del Messico e guacamole. Assente mamma Michelle Hunziker ... 🔗dilei.it