Raid israeliani a Gaza | almeno otto morti e decine di feriti colpiti civili e bambini

Gaza, controllata da Hamas, riferisce che almeno otto persone sono state uccise nei Raid israeliani, tra cui un diciassettenne morto durante un attacco contro una città nel sud della Striscia. Il portavoce della protezione civile, Mahmud Bassal, ha dichiarato all'AFP che "almeno otto persone sono state uccise e decine ferite nei Raid aerei israeliani dall'alba di oggi".Bassal ha riferito che tre persone sono morte quando un gruppo di civili è stato colpito nel quartiere di Zeitun a Gaza City, e altre tre sono rimaste uccise in un attacco contro un edificio residenziale nel campo profughi centrale di Bureij. Altre due persone sono morte nell'area di Khan Younis, nel sud, ha aggiunto Bassal: un diciassettenne durante un attacco sulla città di Khuzaa e un'altra persona colpita mentre si trovava su barche da pesca al largo della costa. Quotidiano.net - Raid israeliani a Gaza: almeno otto morti e decine di feriti, colpiti civili e bambini Leggi su Quotidiano.net L'agenzia della protezione civile di, controllata da Hamas, riferisce chepersone sono state uccise nei, tra cui un diciassettenne morto durante un attacco contro una città nel sud della Striscia. Il portavoce della protezione civile, Mahmud Bassal, ha dichiarato all'AFP che "persone sono state uccise eferite neiaereidall'alba di oggi".Bassal ha riferito che tre persone sono morte quando un gruppo diè stato colpito nel quartiere di Zeitun aCity, e altre tre sono rimaste uccise in un attacco contro un edificio residenziale nel campo profughi centrale di Bureij. Altre due persone sono morte nell'area di Khan Younis, nel sud, ha aggiunto Bassal: un diciassettenne durante un attacco sulla città di Khuzaa e un'altra persona colpita mentre si trovava su barche da pesca al largo della costa.

