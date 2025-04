Convocati Bologna allarme totale per Italiano! Assenti due giocatori rossoblu contro l’Udinese

Convocati Bologna, ecco la lista completa di Italiano per la sfida contro l’Udinese. Le scelte Ecco la lista Convocati per quanto riguarda il Bologna di Vincenzo Italiano per la partita di domani contro l’Udinese. Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Beukema, Calabria, De Silvestri, Erlic, Lucumi, Lykogiannis, Miranda. Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega. Attaccanti: . Calcionews24.com - Convocati Bologna, allarme totale per Italiano! Assenti due giocatori rossoblu contro l’Udinese Leggi su Calcionews24.com , ecco la lista completa diper la sfida. Le scelte Ecco la listaper quanto riguarda ildi Vincenzoper la partita di domani. Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Beukema, Calabria, De Silvestri, Erlic, Lucumi, Lykogiannis, Miranda. Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega. Attaccanti: .

