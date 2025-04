Trump in calo nei sondaggi solo il 39% lo approva

Trump fra gli americani cala. solo il 39% lo approva, il livello più basso nei primi 100 giorni di qualsiasi presidente. E' quanto emerge da un sondaggio di Washington Post-Abc-Ipsos, secondo il quale il 55% boccia il suo operato. Ai primi 100 giorni del suo primo mandato l'operato di Trump era approvato dal 43% degli americani, mentre per Joe Biden la quota era al 52%.

Trump domani parla al Congresso, calo di popolarità nei sondaggi - Alla vigilia del suo primo discorso ufficiale al Congresso dal suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump registra un netto calo di popolarità nei sondaggi. Secondo un ‘poll’ della Cnn, ora un 52% degli americani disapprova quanto fatto dal presidente nel suo primo mese e mezzo di mandato, contro il 48% che l’approva. Il sondaggio, […] L'articolo Trump domani parla al Congresso, calo di popolarità nei sondaggi è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Trump domani parla al Congresso, calo di popolarità nei sondaggi - (Adnkronos) – Alla vigilia del suo primo discorso ufficiale al Congresso dal suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump registra un netto calo di popolarità nei sondaggi. Secondo un 'poll' della Cnn, ora un 52% degli americani disapprova quanto fatto dal presidente nel suo primo mese e mezzo di mandato, contro il 48% che l'approva. […] 🔗periodicodaily.com

Donald Trump in calo nei sondaggi: il 51% disapprova l'operato secondo Economist/YouGov - Donald Trump scivola nei sondaggi: il 51% degli americani interpellati in un rilevamento The Economist/YouGov ne disapprova l'operato, mentre il 43% lo approva. Lo stesso sondaggio due settimane fa aveva visto l'opinione pubblica divisa: 48% favorevoli e 49% sfavorevoli. Le due settimane hanno visto le mosse dell'amministrazione sui dazi che hanno messo le borse mondiali sulle montagne russe. Trump ha cominciato il suo secondo mandato con livelli di popolarità più alti che in ciascun punto del primo incarico da presidente. 🔗quotidiano.net

Trump perde consensi, l’economia è il suo tallone d’Achille: ecco cosa dicono i sondaggi - Trump registra un calo del consenso sulle politiche economiche, in un contesto in cui le preoccupazioni sembrano pesare di più. 🔗tag24.it

Trump in calo nei sondaggi: la politica dei dazi spacca l’opinione pubblica americana - Trump difende la linea protezionista Nonostante il calo nei sondaggi, Trump non sembra intenzionato a modificare la sua rotta. In un post pubblicato su X (ex Twitter), ha difeso con decisione le ... 🔗msn.com