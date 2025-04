MotoGp Jerez la gara | Quartararo in pole Marquez vuole il bis Bagnaia insegue dalla prima fila Diretta

vuole allungare nel Mondiale Xml2.corriere.it - MotoGp Jerez, la gara: Quartararo in pole, Marquez vuole il bis. Bagnaia insegue dalla prima fila Diretta Leggi su Xml2.corriere.it Il francese della Yamaha scatta davanti a tutti, l'otto volte campione del mondoallungare nel Mondiale

Su altri siti se ne discute

MotoGp, orari oggi gara Spagna Jerez: dove vederla in diretta tv, streaming e differita (Sky, Now e TV8) - Quinto appuntamento stagionale, primo in Europa per la MotoGp. Oggi, domenica 27 aprile, si corre il Gran Premio di Spagna sul tracciato di Jerez. Marc Marquez dopo la vittoria nella Sprint va a caccia di un'altra doppietta. L'otto volte campione del mondo, che ha iniziato alla grandissima... 🔗today.it

MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Spagna 2025: fratelli Marquez svettano a Jerez, Bagnaia studia in ottica gara - Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP di Spagna, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera la famiglia Marquez si è fatta sentire con Alex a svettare in sella alla Ducati Gresini col crono di 1:36.831 a precedere di 0.357 la Rossa ufficiale di Marc. Ottimo il passo gara di quest’ultimo, che sembra essere partito col piglio giusto. A completare la top-5 sono stati la Yamaha del francese Fabio Quartararo (+0. 🔗oasport.it

MotoGp a Jerez, Quartararo strappa la pole position - Il francese Fabio Quartararo, in sella a una Yamaha, ha ottenuto la pole position nel gran premio della MotoGp di domani a Jerez , ottenendo il tempo di 1:35.610, nuovo record della pista. Secondo e terzo tempo per due Ducati, quelle di Marc Marquez (+ 0.033) e Francesco Bagnaia (+ 0.145). Seguono Alex Marquez, Franco Morbidelli e Maverick Vinales. La Yamaha non otteneva una pole position dal Gp di. 🔗feedpress.me

Cosa riportano altre fonti

MotoGp Jerez, la gara in diretta: Quartararo in pole, Marquez vuole un altro bis. Bagnaia insegue; LIVE MotoGP Jerez: alle 14 il GP di Spagna. Quartararo dalla pole, poi le Ducati; MotoGP Jerez, la gara di oggi in diretta LIVE: Quartarto in pole, inseguono Marquez e Bagnaia; MotoGP Jerez: Marquez in vetta, Quartararo rilancia la sfida? Gli orari del GP. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

MotoGp Jerez, la gara in diretta: Quartararo in pole, Marquez vuole un altro bis. Bagnaia insegue - Il francese della Yamaha scatta davanti a tutti, l'otto volte campione del mondo ha vinto 8 delle prime 9 gare e vuole continuare la fuga in testa alla classifica. Ma Pecco non si arrende ... 🔗corriere.it

Jerez diretta MotoGp Spagna: la gara in tempo reale - Quinto appuntamento della stagione con la sorpresa Quartararo in pole, ma i fratelli Marquez ancora una volta favoriti per la vittoria, con Bagnaia terzo incomodo ... 🔗corrieredellosport.it

MotoGP Jerez 2025, gara: diretta scritta LIVE della corsa con risultati, classifica, aggiornamenti giro dopo giro del Gran Premio di Spagna - Ricevi gli ultimi aggiornamenti di MotoGP con Eurosport. Guarda Gran Premio di Spagna Corsa live il 27/04/2025. Troverai risultati, statistiche e commenti in tempo reale. 🔗eurosport.it