Futuro Conte patto con De Laurentiis | l’annuncio non lascia dubbi

patto tra Conte e De LaurentiisIl Napoli di Antonio Conte, di fatto, è pronto per scendere di nuovo in campo. Dopo la vittoria rimediata una settimana fa contro il Monza di Alessandro Nesta, infatti, gli azzurri sono attesi dalla sfida di questa sera contro il Torino di Paolo Vanoli.La squadra partenopea, ovviamente, è chiamata a vincere per cercare di mantenere la vetta della classifica del campionato di Serie A. Tuttavia, in attesa della gara contro il Torino, in casa Nanpoli bisogna registrare delle grosse novità che riguardano il Futuro proprio di Antonio Conte.Napoli, De Laurentiis e Conte parleranno del Futuro solo al termine di questa stagione: i dettagliSecondo quanto riportato da uno dei più importanti quotidiani italiani, ovvero 'La Repubblica', il tecnico salentino ed il patron Aurelio De Laurentiis hanno pattuito di parlare di Futuro solo al termine di questa stagione.

