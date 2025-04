Esonero Conceicao | l’annuncio sull’allenatore e sul nuovo ds

nuovo direttore sportivo.Nei minuti che hanno anticipato Venezia-Milan, l’intervista ai microfoni di Dazn da parte di Moncada, ha visto le domande sul futuro del Milan, che potrebbe vedere una rivoluzione vera e propria.La finale di Coppa Italia da vincere contro il Bologna, dopo quanto già fatto nelle primissime partite da allenatore, per Conceicao, potrebbe veder cambiato il suo domani.Esonero Conceicao: l’annuncio sul futuro del MilanVoci sull’Esonero di Conceicao sono state la costante di quest’annata al Milan che, prima di scendere in campo contro il Venezia, si è visto nono in classifica, in attesa di questo rush finale nelle ultime partite che restano da giocare e con la possibilità di trovare il piazzamento in Europa. Rompipallone.it - Esonero Conceicao: l’annuncio sull’allenatore e sul nuovo ds Leggi su Rompipallone.it Il Milan ha tra i propri temi principali, quello legato al futuro col proprio allenatore e suldirettore sportivo.Nei minuti che hanno anticipato Venezia-Milan, l’intervista ai microfoni di Dazn da parte di Moncada, ha visto le domande sul futuro del Milan, che potrebbe vedere una rivoluzione vera e propria.La finale di Coppa Italia da vincere contro il Bologna, dopo quanto già fatto nelle primissime partite da allenatore, per, potrebbe veder cambiato il suo domani.sul futuro del MilanVoci sull’disono state la costante di quest’annata al Milan che, prima di scendere in campo contro il Venezia, si è visto nono in classifica, in attesa di questo rush finale nelle ultime partite che restano da giocare e con la possibilità di trovare il piazzamento in Europa.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, annuncio sull’esonero di Conceicao: cosa sta succedendo - Le ultime notizie legate al futuro dell’allenatore portoghese: ancora tante critiche dopo il ko contro il Torino Milan, annuncio sull’esonero di Conceicao: cosa sta succedendo (LaPresse) – Calciomercato.itStagione da incubo per il Milan. Il club rossonero non riesce proprio a rialzare la testa e dopo l’eliminazione dalla Champions League, per mano del Feyenoord, è arrivata un’altra delusione per i tifosi. 🔗calciomercato.it

Conceicao Milan, novità sull’esonero: presa una decisione, c’entra l’Inter! - di RedazioneConceicao Milan, novità sull’esonero del tecnico rossonero, presa una decisione dalla dirigenza dei meneghini e paradossalmente c’entra anche l’Inter Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao è stato definitivamente confermato dal Milan sulla panchina fino al termine della stagione. Questo, nonostante gli attuali risultati negativi inanellati dai rossoneri, primo su tutti l’ultimo ko confezionato contro la Lazio (sconfitta per 2 reti ad 1 in favore dei capitolini allenati da Marco Baroni). 🔗internews24.com

Esonero Conceicao, arriva la clamorosa decisione del Milan sul futuro del tecnico. L’indiscrezione sull’allenatore - Esonero Conceicao, il Milan non cambia idea! Al tecnico sono state date le prossime due partite conto Lecce e Como Intervenuto a Sky in collegamento da Casa Milan, Di Stefano, noto giornalista, ha parlato così del possibile esonero di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera: PAROLE – «Credo che l’intenzione sia quella assolutamente di andare avanti con Conceicao. Credo che oggi non ci saranno cambiamenti. 🔗calcionews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Milan, annuncio sull’esonero di Conceicao: cosa sta succedendo; Conceição a rischio esonero dopo il derby? La voce che potrebbe stravolgere tutto; Il Milan esonera Fonseca, manca solo l'annuncio ufficiale. Arriva Sergio Conceiçao; Conceicao ha firmato per il Milan: oggi l'annuncio ufficiale. Ratificato l'esonero a Fonseca. 🔗Su questo argomento da altre fonti

L’esonero è ufficiale: c’è l’annuncio! - Si è chiusa con il più triste degli epiloghi l’avventura del tecnico: c’è l’annuncio da parte del club. Il Milan sta attraversando uno dei momenti più bui ... 🔗spaziomilan.it

Conceiçao, il retroscena: prima del derby ha rischiato l’esonero. E ora tutto può succedere - Potrebbe non bastare, ma di certo gioca a suo favore. Perché il derby è il derby. L’ Inter, in questa stagione, non ne ha vinto uno. Il Milan, con Conceiçao, ha invece trionfato, con una Supercoppa in ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Esonero Conceicao, ormai al Milan è tutto deciso: c’è la data - La storia fra il Milan e Conceicao finirà a breve: l’esonero del portoghese è inevitabile, c’è già la data ... 🔗milanlive.it