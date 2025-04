Casertana e Giugliano all’ultimo verdetto | le combinazioni per playoff e playout

Giugliano guidato da Valerio Bertotto, sia la Casertana di Vincenzo Cangelosi, erano riusciti ad approdare ai playoff. Le tigri gialloblù escono al primo turno con l’Audace Cerignola: sconfitta in Puglia, pareggio al De Cristofaro. Avversari del Cerignola erano proprio i falchetti della Casertana: al Pinto, bastava il pareggio ai padroni di casa per andare avanti, grazie al miglior posizionamento in classifica; l’11 maggio dell’anno scorso, la partita finì 0-0. Il sogno per i falchetti proseguiva, eccome: la truppa di Cangelosi era stata corsara a Biella contro la Juventus grazie ad un gol all’ultimo minuto di Alessio Curcio. Purtroppo però, la partita di ritorno finì 1-3 per i bianconeri. Anteprima24.it - Casertana e Giugliano all’ultimo verdetto: le combinazioni per playoff e playout Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiL’anno scorso era un altro campionato, ed entrambe le compagini avevano chiuso la stagione regolare in posizionamenti ottimi: sia ilguidato da Valerio Bertotto, sia ladi Vincenzo Cangelosi, erano riusciti ad approdare ai. Le tigri gialloblù escono al primo turno con l’Audace Cerignola: sconfitta in Puglia, pareggio al De Cristofaro. Avversari del Cerignola erano proprio i falchetti della: al Pinto, bastava il pareggio ai padroni di casa per andare avanti, grazie al miglior posizionamento in classifica; l’11 maggio dell’anno scorso, la partita finì 0-0. Il sogno per i falchetti proseguiva, eccome: la truppa di Cangelosi era stata corsara a Biella contro la Juventus grazie ad un golminuto di Alessio Curcio. Purtroppo però, la partita di ritorno finì 1-3 per i bianconeri.

Su altri siti se ne discute

Casertana, Iori indica la strada: "Dobbiamo concentrarci su di noi. Giugliano squadra di valore" - La Casertana è attesa a Giugliano per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C. Manuel Iori, allenatore rossoblù, ha presentato la gara in conferenza stampa: “È un’altra partita importante, dopo la quale ne mancheranno soltanto tre. Dobbiamo concentrarci prima su questa: il focus è... 🔗casertanews.it

Casertana, quattro finali per la salvezza: si parte da Giugliano, Iori ritrova un difensore - Ultime quattro partite alla fine del campionato: la Casertana è attesa da tre trasferte e da una gara casalinga prima di chiudere la regular season. La squadra di Manuel Iori, reduce dalla larga vittoria ottenuta al Pinto, si è rilanciata in classifica, mantenendo viva la speranza della salvezza... 🔗casertanews.it

Il Giugliano risponde alla Casertana, 1-1 al De Cristofaro: in gol Bunino e Njambè - Termina in parità il derby campano giocato allo Stadio Alberto De Cristofaro: Giugliano e Casertana non vanno oltre l’1-1. Bunino sblocca la gara per la squadra di Manuel Iori, Njambè pareggia i conti dal dischetto per la formazione di Valerio Bertotto. Le scelte I padroni di casa si... 🔗napolitoday.it

Ne parlano su altre fonti

Casertana e Giugliano all’ultimo verdetto: le combinazioni per playoff e playout; Trapani in lotta per l’ultimo posto nei play-off; Blitz del Messina a Giugliano: tre punti d'oro con vista sui playout dopo il contemporaneo ko della Casertana; Il Cerignola non si ferma, l’Avellino passa a Caserta e insegue. Pari Catania. 🔗Ne parlano su altre fonti

DIRETTA/ Giugliano Casertana (risultato finale 1-1): Bertotto in zona playoff (7 aprile 2025) - Analisi della diretta Giugliano Casertana, presentazione delle squadre, probabili formazioni, come seguire la partita, quote e possibile risultato finale ... 🔗ilsussidiario.net

Giugliano-Casertana 1-1, è pari: il cuore non basta - Giugliano e Casertana si dividono la posta in palio. I falchetti, che nelle ultime settimane hanno cambiato decisamente marcia, dovranno ancora sudare (e tanto) per guadagnarsi la salvezza (il ... 🔗ilmattino.it

Finisce in parità la sfida tra Giugliano e Casertana - Termina 1-1 il derby campano tra Giugliano e Casertana che chiude la 32a giornata del girone C. Entrambe le reti siglate nel primo tempo. Al vantaggio ospite di Bunino ha risposto su rigore Njambè. 🔗msn.com