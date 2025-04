Mosca | proseguono lavori con Usa su Kiev

lavori per risolvere la situazione" in Ucraina "continuano",ma "non possono essere pubblici", ha aggiunto. Tuttavia, "è ancora troppo presto per parlare dei termini di un accordo tra Russia e Stati Uniti", ha spiegato Peskov. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 14.00 "Ci sono molti elementi che coincidono" tra le posizioni di Russia e Usa sull' Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. "Iper risolvere la situazione" in Ucraina "continuano",ma "non possono essere pubblici", ha aggiunto. Tuttavia, "è ancora troppo presto per parlare dei termini di un accordo tra Russia e Stati Uniti", ha spiegato Peskov.

