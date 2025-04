Hockey ghiaccio l’Italia inizia la rincorsa alla promozione con una chiara vittoria sul Giappone

Hockey su ghiaccio, formazione attualmente impegnata ai Campionati Mondiali I Divisione 2025, rassegna in fase di svolgimento in quel di Sfantu Gheorge, in Romania. Gli azzurri infatti in occasione della sfida inaugurale hanno regolato senza patemi il Giappone, imponendosi con il sonoro risultato di 4-1, dimostrando superiorità in tutti e tre i periodi.Subito positivo l'avvio dei nostri portacolori: al 17:35 infatti Tommy Purdeller segna la rete del vantaggio, ribattendo a rete un disco vagante scaturito da un bolide dalla distanza partito da Pietroniro. Il raddoppio arriva poco dopo quando, al 12.27, Saracino effettua un bel recupero alle spalle della porta, servendo così al centro Ierullo, bravo a non sbagliare da distanza ravvicinata.

Hockey ghiaccio: l’Italia Femminile inizia al meglio i Mondiali. Vittoria larga con la Slovenia - I Mondiali Femminili di Divisione I Gruppo B di hockey su ghiaccio iniziano al meglio per l’Italia, in quel di Dumfries. Le azzurre infatti hanno schiantato 12-0 la Slovenia nella partita d’esordio. Nessun problema per le ragazze di Stephanie Poirier, che puntano a prendersi l’unico posto a disposizione per salire nel Gruppo A, in una pool con Lettonia, Corea del Sud, Kazakistan, appunto la Slovenia e le padrone di casa della Gran Bretagna. 🔗oasport.it

Hockey ghiaccio femminile, l’Italia batte il Kazakistan e resta in corsa per la promozione! - Dopo aver strapazzato la Slovenia nell’esordio di ieri, con il risultato di 12-0, la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile ottiene un’altra vittoria ai Mondiali Divisione I Gruppo B di Dumfries: sul ghiaccio britannico, infatti, le azzurre superano 2-0 il Kazakistan in una partita tirata nella quale non incassare reti è stato fondamentale per garantirsi il successo finale, caratterizzato dalle marcature di Kristin Della Rovere, nel primo periodo, e di Aurora Abatangelo, in coda al match. 🔗oasport.it

Hockey ghiaccio femminile, l’Italia chiude a punteggio pieno il Mondiale Divisione I Gruppo B - L’Italia dell’hockey ghiaccio femminile ha fatto la storia! Le azzurre, infatti, hanno chiuso il proprio percorso nel Mondiale Divisione I Gruppo B a punteggio pieno e, addirittura, hanno completato le cinque partite senza subire nemmeno una rete. Le nostre portacolori, giova ricordarlo, già dal turno precedente, avevano staccato il pass per il ritorno dopo 6 anni nel Gruppo A. Nella serata odierna all’Ice Bowl di Dumfries (Gran Bretagna) l’Italia ha superato con un secco 4-0 le padrone di casa inglesi. 🔗oasport.it

