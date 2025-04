Concluse in anticipo le attività di rafforzamento della scogliera di Marina di Pisa

Pisa – Si sono Concluse oggi (27 aprile), in anticipo rispetto ai tempi previsti, le attività di rafforzamento della scogliera soffolta della cella 4 di Marina di Pisa, primo lotto degli interventi programmati sulla cella che ha registrato le maggiori criticità del litorale Pisano.“Un risultato importante – osserva il presidente Eugenio Giani – che dimostra l’impegno della Regione contro l’erosione costiera e la sua vicinanza alle esigenze del territorio Pisano. Questo intervento fa parte del nostro disegno complessivo a tutela dell’intero litorale toscano, che costituisce un tratto distintivo del patrimonio paesaggistico della Toscana”.“Con questo intervento da circa 2,5 milioni di euro, la Regione Toscana dà una risposta concreta alle criticità strutturali di questo tratto di costa – dichiara Monia Monni, assessora regionale alla Difesa del suolo e Protezione civile – È un risultato importante, frutto di un impegno preso con il territorio e mantenuto, che punta a tutelare la sicurezza delle persone, difendere l’ambiente e sostenere la vitalità del nostro litorale. Leggi su Corrieretoscano.it – Si sonooggi (27 aprile), inrispetto ai tempi previsti, ledisoffoltacella 4 didi, primo lotto degli interventi programmati sulla cella che ha registrato le maggiori criticità del litoraleno.“Un risultato importante – osserva il presidente Eugenio Giani – che dimostra l’impegnoRegione contro l’erosione costiera e la sua vicinanza alle esigenze del territoriono. Questo intervento fa parte del nostro disegno complessivo a tutela dell’intero litorale toscano, che costituisce un tratto distintivo del patrimonio paesaggisticoToscana”.“Con questo intervento da circa 2,5 milioni di euro, la Regione Toscana dà una risposta concreta alle criticità strutturali di questo tratto di costa – dichiara Monia Monni, assessora regionale alla Difesa del suolo e Protezione civile – È un risultato importante, frutto di un impegno preso con il territorio e mantenuto, che punta a tutelare la sicurezza delle persone, difendere l’ambiente e sostenere la vitalità del nostro litorale.

