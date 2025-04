Shaila Gatta l’ex Alessandro Zarino commenta la rottura con Lorenzo

Alessandro Zarino, ex fidanzato di Shaila Gatta, commenta la rottura tra la ballerina e Lorenzo SpolveratoL'articolo Shaila Gatta, l’ex Alessandro Zaria la rottura con Lorenzo proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Shaila Gatta, l’ex Alessandro Zarino commenta la rottura con Lorenzo Leggi su Novella2000.it , ex fidanzato dilatra la ballerina eSpolveratoL'articoloZaria laconproviene da Novella 2000.

Cosa riportano altre fonti

Grande Fratello, parla il manager di Shaila Gatta: scoperta shock su Lorenzo - La storia tra Shaila Gatta e Lorenzo, conosciuti come gli Shailenzo, continua a tenere banco dopo il Grande Fratello nel mondo del gossip. A infiammare ulteriormente la curiosità dei fan è stata Deianira Marzano, che durante un’intervista radiofonica a Non Succederà Più ha svelato nuovi dettagli e retroscena. Dalle parole del manager di Shaila fino a teorie su possibili segreti del passato di Lorenzo, la vicenda sembra tutt’altro che chiusa. 🔗anticipazionitv.it

GF, Shaila Gatta delusa dal comportamento di Tommaso: “Un amico non si comporta così” - Shaila Gatta si lamenta con le altre inquiline della casa del comportamento di Tommaso Franchi, che l'avrebbe definita una giocatrice dopo la nomination della ballerina alla sua fidanzata Mariavittoria.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Grande Fratello, Shaila Gatta torna sui social ma confessa che il momento è difficile: "Mi sento vulnerabile" - Tramite un messaggio Instagram, Shaila Gatta ha chiesto di fare attenzione alle parole e ai giudizi, dato che lei non sta bene, in questo momento è vulnerabile. Shaila Gatta ha pubblicato un messaggio molto emozionante sul suo gruppo Instagram. Infatti, ha chiesto a tutti di moderare le parole e i giudizi, perché in questo momento lei sta molto male e ha pure perso diversi chili. L'ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato una foto della bilancia che segna 51 kg, rispetto ai 56 kg di quando era nella casa del GF. 🔗movieplayer.it

Cosa riportano altre fonti

Grande Fratello, Shaila Gatta: parla l’ex fidanzato Alessandro Zarino, “Disposta a tutto pur di arrivare”; Grande Fratello: le accuse in diretta di Shaila Gatta all'ex Alessandro Rizzo; L'ex di Shaila rivela: Mi tradiva. Adesso sono gay. Le parole di Alessandro Rizzo; Grande Fratello, Shaila nel mirino dell’ex fidanzato Zarino: l'attacco velenosissimo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bir Hikayenin Sonu: Alessandro Zarino Shaila Gatta'dan Bahsediyor - Alessandro Zarino, noto ex tronista di Uomini e Donne, ha recentemente rilasciato un’intervista ai microfoni di “Non succederà più”, un programma radiofonico in onda su Radio Radio. Durante la convers ... 🔗notizie.it

Alessandro Zarino parla della rottura con Shaila Gatta: “Una storia complessa e irrisolta” - Alessandro Zarino, ex tronista di Napoli, racconta la rottura con Shaila Gatta durante un'intervista su Radio Radio, evidenziando le complessità delle loro vite e il comportamento brusco della giovane ... 🔗ecodelcinema.com

L’ex di Shaila Gatta: “Spero guarisca, perché non chiarisce con Spolverato” - Alessandro Zarino, ex di Shaila Gatta, spiega come è stato lasciato e ipotizza perché crede che abbia fatto la stessa cosa con Spolverato L'articolo L’ex di Shaila Gatta: “Spero guarisca, perché non c ... 🔗msn.com