Morto poco prima di diventare papà | lunedì l' addio al povero Nicolas

lunedì 28 aprile i funerali di Nicolas Ronchini, il 30enne Morto tragicamente in un incidente in moto lo scorso venerdì. L'ultimo saluto sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Idro, alle 16. Il corteo funebre partirà dalla Casa Funeraria "Gabusi & Zani" di. Bresciatoday.it - Morto poco prima di diventare papà: lunedì l'addio al povero Nicolas Leggi su Bresciatoday.it Si terranno28 aprile i funerali diRonchini, il 30ennetragicamente in un incidente in moto lo scorso venerdì. L'ultimo saluto sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Idro, alle 16. Il corteo funebre partirà dalla Casa Funeraria "Gabusi & Zani" di.

