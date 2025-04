Convocati Juventus | Koopmeiners out la scelta su Vlahovic

Juventus che alle ore 18:00 di oggi, domenica 27 aprile, ospita all`Allianz. Leggi su Calciomercato.com Penultimo appuntamento casalingo della stagione 20242025 per lache alle ore 18:00 di oggi, domenica 27 aprile, ospita all`Allianz.

Se ne parla anche su altri siti

Juventus, il CT dell’Olanda Koeman ha diramato la lista dei convocati in vista del doppio impegno di Nations League: la decisione su Koopmeiners - Il CT olandese, Ronald Koeman ha stilato l’elenco dei convocati per il doppio impegno contro: ecco la scelta su Teun Koopmeiners Il CT dell’Olanda Ronald Koeman ha diramato la lista dei convocati in vista delle due partite di Nations League. In vista del doppio impegno contro la Spagna, Martinez ha deciso di puntare sul centrocampista […] 🔗calcionews24.com

Juventus, i convocati per Parma: Yildiz c'è, la scelta su Koopmeiners. Tudor porta anche Adzic - Appuntamento in trasferta per la Juventus che nella serata di domani sfiderà allo stadio Ennio Tardini il Parma nel match valido per la 33ª... 🔗calciomercato.com

Juventus, i convocati per Parma: Yildiz c'è, la scelta su Koopmeiners - Appuntamento in trasferta per la Juventus che nella serata di domani sfiderà allo stadio Ennio Tardini il Parma nel match valido per la 33ª... 🔗calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

Convocati Juventus: Koopmeiners out, la scelta su Vlahovic; Infortunio Koopmeiners, out a Parma. Quando torna in campo con la Juve; Juventus, i convocati per Parma: assente Koopmeiners, ok Yildiz; Juventus, i convocati per Parma: la scelta su Koopmeiners. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Convocati Juventus: Koopmeiners out, la scelta su Vlahovic - Penultimo appuntamento casalingo della stagione 2024/2025 per la Juventus che alle ore 18:00 di oggi, domenica 27 aprile, ospita ... 🔗msn.com

Convocati Juventus-Monza: l’annuncio ufficiale su Vlahovic e Koopmeiners - Convocati Juventus-Monza: l’annuncio ufficiale su Dusan Vlahovic e Teun Koopmeiners (LaPresse) – JMania.it ... 🔗jmania.it

TJ - I convocati: torna Mbangula. Out in 6. Tudor punterà sul 3-4-2-1. Cambiaso e McKennie confermati sulle fasce. Sulla trequarti torna Yildiz - 13:27 - I CONVOCATI - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro il Monza e all'appello mancano Vlahovic, Koopmeiners, Bremer, ... 🔗tuttojuve.com