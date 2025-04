Domenica In chiude per sempre? Rai1 cambia tutto con o senza Mara Venier

Domenica In cancellato? Rai1 pensa a una rivoluzione per il 2025-26Il futuro di Domenica In è ancora tutto da scrivere. La storica trasmissione di Rai1 potrebbe subire importanti cambiamenti nella stagione televisiva 20252026. A prescindere dalla presenza di Mara Venier, il direttore del daytime Angelo Mellone sembra intenzionato a dare una nuova direzione al pomeriggio Domenicale dell'emittente pubblica, come fa sapere Davide Maggio.Già nel 2023 Mellone aveva lasciato intendere la volontà di ripensare radicalmente il format, parlando della necessità di reinventare la Domenica con un'offerta che unisca cronaca e intrattenimento, magari strutturata in più segmenti.Mara Venier incerta a Domenica In: ipotesi Giletti e nuovo programmaNon è escluso che Domenica In possa trasformarsi in un contenitore più ampio e multitematico, condotto da più volti noti. Tvpertutti.it - Domenica In chiude per sempre? Rai1 cambia tutto con o senza Mara Venier Leggi su Tvpertutti.it In cancellato?pensa a una rivoluzione per il 2025-26Il futuro diIn è ancorada scrivere. La storica trasmissione dipotrebbe subire importantimenti nella stagione televisiva 20252026. A prescindere dalla predi, il direttore del daytime Angelo Mellone sembra intenzionato a dare una nuova direzione al pomeriggiole dell'emittente pubblica, come fa sapere Davide Maggio.Già nel 2023 Mellone aveva lasciato intendere la volontà di ripensare radicalmente il format, parlando della necessità di reinventare lacon un'offerta che unisca cronaca e intrattenimento, magari strutturata in più segmenti.incerta aIn: ipotesi Giletti e nuovo programmaNon è escluso cheIn possa trasformarsi in un contenitore più ampio e multitematico, condotto da più volti noti.

