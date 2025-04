Sapete che il nostro cervello conserva la memoria del freddo? Lo fa per un motivo specifico

cervello conserva traccia della nostra risposta fisica al freddo. Lo fa principalmente per prepararsi in anticipo alle sfide termiche e attivare la produzione di calore quando serve. Lo ha scoperto un team di ricercatori del Trinity College di Dublino e della Princeton University, in uno studio pubblicato su Nature. Secondo gli scienziati, quando siamo esposti a temperature rigide, il nostro cervello forma dei “ricordi fisici” associati al freddo. Questi ricordi non si limitano a immagini o emozioni, ma sono veri e propri engrammi. Gli engrammi sono gruppi di cellule nervose che registrano e immagazzinano l’esperienza corporea. I ricercatori hanno condizionato dei topi a collegare uno specifico ambiente al freddo (4°C), mostrando loro particolari segnali visivi. Anche una volta tornati a temperatura ambiente, il solo vedere quegli stimoli faceva aumentare il loro metabolismo, come se si preparassero ad affrontare il freddo imminente. Cultweb.it - Sapete che il nostro cervello conserva la memoria del freddo? Lo fa per un motivo specifico Leggi su Cultweb.it Iltraccia della nostra risposta fisica al. Lo fa principalmente per prepararsi in anticipo alle sfide termiche e attivare la produzione di calore quando serve. Lo ha scoperto un team di ricercatori del Trinity College di Dublino e della Princeton University, in uno studio pubblicato su Nature. Secondo gli scienziati, quando siamo esposti a temperature rigide, ilforma dei “ricordi fisici” associati al. Questi ricordi non si limitano a immagini o emozioni, ma sono veri e propri engrammi. Gli engrammi sono gruppi di cellule nervose che registrano e immagazzinano l’esperienza corporea. I ricercatori hanno condizionato dei topi a collegare unoambiente al(4°C), mostrando loro particolari segnali visivi. Anche una volta tornati a temperatura ambiente, il solo vedere quegli stimoli faceva aumentare il loro metabolismo, come se si preparassero ad affrontare ilimminente.

Cosa riportano altre fonti

Trascorrere tre giorni senza smartphone consente un reset del nostro cervello: lo studio - Con una pausa di 72 ore dallo smartphone si modifica l'attività cerebrale. Senza contare i benefici in termini di radicamento nel qui e ora, con minor ansia e nervosismo. Ecco che cosa ha rilevato una ricerca tedesca 🔗vanityfair.it

Il nostro cervello è pigro. Ecco quali sono le strategie di pricing sui prezzi dei prodotti - Siamo profondamente condizionati dalla dimensione emotiva con cui è presentato un prezzo e non dalle sue declinazioni razionali o matematiche. Un centesimo tra 3,00 e 2,99 euro fa un'enorme differenza 🔗gamberorosso.it

Settimana del cervello, Campitiello: "Nostro principale motore d'azione" - Al convegno One Brain One Health, 'Ministero della Salute e Governo al lavoro per aggiornare il Piano nazionale della salute mentale e rifinanziare il Fondo le demenze' Roma, 12 mar. (Adnkronos Salute) - "Parlare di salute del cervello fa sempre bene, concepire la salute del cervello anche in 🔗ilgiornaleditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il cervello non è mai davvero spento, ecco cosa succede quando è in relax - passando per roditori e primati - conserva e ricrea spontaneamente schemi di attività nervosa simili a quelli attivati durante il comportamento reale. "Il nostro cervello è un archivio vivente ... 🔗msn.com

Sapevi che il colore viola non esiste? Si trova solo nella nostra mente (ti spiego perché) - Il colore viola non esiste nella luce, ma è un inganno del nostro cervello che “inventa” una nuova percezione visiva come elaborazione mentale Hai mai pensato che il viola, quel colore che ... 🔗greenme.it

Il cervello non si spegne mai, neanche quando dormiamo - A differenza di quello che si possa credere, il nostro cervello non si spegne mai, nemmeno nei momenti di completo relax. Anche quando siamo apparentemente inattivi, il cervello continua a ... 🔗ok-salute.it