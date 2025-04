Tartarughe marine | la lenta rinascita dopo anni di declino

dopo decenni di declino, le Tartarughe marine mostrano segnali di ripresa grazie agli sforzi di conservazione globali. Ma la strada per la loro sopravvivenza è ancora lunga e piena di ostacoli. Leggi su Fanpage.it decenni di, lemostrano segnali di ripresa grazie agli sforzi di conservazione globali. Ma la strada per la loro sopravvivenza è ancora lunga e piena di ostacoli.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le tartarughe marine usano il magnetismo terrestre per orientarsi ma soprattutto per mangiare - Le tartarughe marine compiono viaggi straordinari attraverso gli oceani, guidate da un senso dell’orientamento eccezionale. Un nuovo studio ha rivelato che queste creature non solo utilizzano il campo magnetico terrestre per spostarsi, ma possono anche apprendere e ricordare specifiche firme magnetiche dei luoghi in cui trovano cibo. Questo straordinario meccanismo di navigazione, che combina una “mappa magnetica” con una “bussola magnetica”, potrebbe essere minacciato dalle interferenze delle onde radio generate dalle attività umane. 🔗cultweb.it

Il Comune di Genova diventa ufficialmente 'amico delle tartarughe marine' - Il Comune di Genova ha aderito all’iniziativa 'Pledge4seaturtles' nell’ambito del progetto europeo Life Turtlenest che punta a tutelare le nuove aree di nidificazione della tartaruga marina, specie Caretta caretta, nell’area mediterranea. L'aumento dei nidi sulle coste dell'Italia Infatti... 🔗genovatoday.it

Alcune tartarughe marine ballano in presenza di campi magnetici che associano al cibo - Questa buffa abitudine ha permesso a un gruppo di ricercatori e ricercatrici di capire meglio come riescono ad orientarsi durante i lunghissimi viaggi migratori che intraprendono nel corso della loro vita 🔗wired.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Solovino, il cagnolino abbandonato da padroni senza scrupoli sulla spiaggia, ora protegge le tartarughe marine - Dopo essere stato lasciato solo su una spiaggia di Miramar, in Messico, il cane Solovino ha trovato una nuova missione: vegliare sulle tartarughe marine ... un racconto di rinascita, in cui ... 🔗msn.com

Lo abbandonano su una spiaggia e lui diventa il guardiano delle tartarughe marine - Un cane abbandonato sulla spiaggia di Miramar, Messico, trova un nuovo scopo nella protezione delle tartarughe marine ... è ora un simbolo di speranza e rinascita, non solo per le tartarughe ... 🔗msn.com

Tartarughe marine - Le tartarughe marine sono rettili molto ben adattati alla vita acquatica, che dipendono però dall’ambiente terrestre per la deposizione e l’incubazione delle proprie uova. Sono animali molto longevi, ... 🔗arpat.toscana.it