Parco Nazionale del Matese piena soddisfazione per la perimetrazione e zonizzazione del territorio comunale di Alife

comunale di Alife saluta con soddisfazione il recente varo del Parco Nazionale del Matese, la cui zonizzazione e perimetrazione è contenuta nel decreto che il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato nei giorni scorsi.A fronte della delimitazione provvisoria predisposta da ISPRA, la giunta comunale guidata dal sindaco Fernando De Felice, su proposta dell'assessore delegato Camillo Santagata, con deliberazione n. 35 dello scorso 4 aprile, aveva inoltrato al MASE formale "controproposta" di perimetrazione provvisoria dell'istituendo Parco Nazionale del Matese che interessa anche una parte del territorio comunale della Città di Alife, ovvero la zona collinare di San Michele.Nel corso delle interlocuzioni avvenute presso la sede ministeriale con i tecnici di ISPRA, facendosi anche portavoce delle richieste e segnalazioni pervenute da parte degli Enti e Associazioni presenti sul territorio e dalle risultanze emerse nel corso degli incontri pubblici tenuti con la cittadinanza presso la casa comunale, l'Amministrazione De Felice ha portato avanti due proposte molto chiare di riperimetrazione.

