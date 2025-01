Spettacolo.periodicodaily.com - “8 Minuti”, Il Nuovo Singolo di Zak in Arrivo Domani 24 Gennaio 2025

Escevenerdì 24in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores “8” per Indiebox Music, ildi Zak. “8” di Zak disponibile dal 24in radio e su tutte le piattaforme digitaliVenerdì 24arriva in radio, sui digital stores e sulle piattaforme di streaming “8” (Indiebox Music), ildi Zak. Dopo il successo di “Hangover” e la virata eighties di “Se non esisti tu”, Zak ritorna con un brano decisamente più intimo e riflessivo, segnando uncapitolo nel suo percorso musicale da solista.Un viaggio nell’innamoramento e nella sua salvezza“8” è una canzone che ci invita a riflettere sull’innamoramento come una sorta di salvezza per lo spirito. Accompagnata dalla sua chitarra acustica, Zak ci trasporta in un mondo dove l’amore è una luce che illumina anche quando sappiamo che, come il sole, essa è destinata a svanire.