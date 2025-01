Bergamonews.it - Spruzzata di neve sopra gli 800 metri, pioggia diffusa sul resto della provincia

Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e innelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaGraduale peggioramento del meteo per l’arrivo di una debole perturbazione atlantica che attraverserà ladi Bergamo tra oggi e domani, seguita da un temporaneo miglioramento venerdì. Nel fine settimana nuovo afflusso di umide correnti meridionali con nuovo peggioramento del tempo, sempre in un contesto di temperaturele medie del periodo.Mercoledì 22 gennaio 2025Tempo previsto: cielo molto nuvoloso ovunque. Precipitazioni diffuse, generalmente di debole intensità, possibili su tutti i settori nel corsogiornata. Deboli nevicate oltre 800-1100(quotapiù elevata sull’area appenninica).Temperature: minime in calo (1/4°C), massime in calo (5/8°C).