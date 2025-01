Sci alpino CdM | Casse primo nella seconda prova cronometrata a Kitzbuhel

Leggi su Sportface.it

Mattiadavanti a tuttiin vista della discesa di, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci2024/2025 in programma sabato 25 gennaio alle ore 11.30. Sulla Streif l’azzurro ha fermato il cronometro in 1’54?33 rifilando più di mezzo secondo all’austriaco Stefan Eichberger (+0?54). Terzo il norvegese Adrian Smiseth Sejersted a 0?61. Appena alle loro spalle, quarto posto per Daniel Hemetsberger (+0?64). Ottimo quinto riferimento per un convincente Christof Innerhofer (+0?65), che si è messo dietro di un’incollatura il francese Nils Allegre (sesto a 0?66) e i due canadesi James Crawford (settimo a 0?79) e Cameron Alexander (ottavo a 1?04). Completano la top ten lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, nono a 1?29, e lo svizzero Alexis Monney, decimo a 1?30.