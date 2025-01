Oasport.it - Sci alpino, cancellata la terza prova di discesa a Kitzbuehel. Il nuovo programma sulla Streif

Prosegue senza intoppi per il momento la settimana di, sede della dodicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci. Dopo aver completato la secondacronometrata diin due giorni (tra ieri ed oggi), la giuria ha deciso di annullare il terzo e ultimo training ufficiale previsto inizialmente per domani.Confermata dunque la procedura già utilizzata una settimana fa a Wengen, con l’obiettivo di garantire agli atleti una giornata di riposo in vista di un doppio appuntamento ravvicinato estremamente impegnativo dal punto di vista fisico per i velocisti. Ilprevede infatti lo svolgimento del SuperG venerdì 24 gennaio e dellalibera sabato 25.andrà in scena anche uno slalom speciale, pianificato domenica 26 gennaio, a completamento di una settimana lunga e intensa.