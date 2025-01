Ilrestodelcarlino.it - Sassate sul lungomare, quattro alla sbarra

Accerchiato, preso ae colpito con i vetri delle bottiglie rotte trovati dentro i cestini dell’immondizia sul. Per questo episodio sotto finiti sotto accusa per il reato di lesioni personaliextracomunitari: sono Mamadou Sadio Diallo, senegalese di 30 anni, Achraf Meftah, tunisino di 28 anni, Fredj Nasri Ben, anche lui tunisino, di 24 anni, e Mohammed Ammari, 24enne nato a Recanati. Secondo l’accusa, sostenuta ieri mattina in tribunale dal pm Raffaela Zuccarini, iextracomunitari la sera del 2 agosto 2020, insieme con altrio cinque soggetti che non sono stati identificati, avrebbero aggredito un 40enne di Loreto, sulportorecanatese. Secondo quanto era stato ricostruito, il 40enne era stato raggiunto dal gruppo di extracomunitari e poi colpito con i sassi recuperati dalle aiuole sul, grosse pietre e bottiglie in frantumi, prese dai cestini dei rifiuti.