Ryanair a Milano Linate? “No, le tariffe sono più alte”. E poi arriva la frecciatina contro Comuni e Easyjet

sbarcherà a? Per ora no, a sentire l’amministratore delegato della compagnia aerea irlandese, Eddie Wilson. Il motivo, spiega, dipende dagli slot in vendita negli aeroporti. “ha ottenuto gli slot ae i milanesi posaspettarsi leaeree piùda, ma lepiù basseancora quelle di Bergamo Orio al Serio e Malpensa, dovedetiene la maggiore quota di mercato con i prezzi più bassi”. E poilala compagnia britannica: “in genere si posiziona negli aeroporti dove non c’è concorrenza da parte di. E questo non può che significare prezzi più alti”. La compagnia aerea annuncia che entro l’estate nella regione saranno attivi 30 aerei “per 156 rotte”. Ma non sarà un’estate di crescita perché – e quile seconda– “la tassa addizionale comunale sta soffocando in questo caso la crescita in Lombardia, ma anche nelle altre regioni in cui ancora non è stata abolita”, ha commentato Wilson.