Pronostico Sparta Praga-Inter | lungo stop e difesa colabrodo

è una partita della settima giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.L’è l’italiana che ha ottenuto il maggior numero di punti quando mancano due turni alla fine della fase a girone unico della “nuova” Champions League: 13. L’obiettivo dei campioni d’Italia in carica è vincere entrambe le prossime partite (, Monaco) per essere certi di chiudere tra le prime 8 e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, evitando i fastidiosi spareggi (sarebbero due gare in più da giocare).: primo match ufficiale dopo oltre un mese (Ansa) – Ilveggente.itGli uomini di Simone Inzaghi, che nell’ultima giornata – andata in scena ad inizio dicembre – avevano subito la prima sconfitta arrendendosi di misura al Bayer Leverkusen (1-0), al momento sono sesti e fanno parte di un nutrito gruppo di squadre (sono ben 6).