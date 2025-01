361magazine.com - Pranzo Meloni – La Russa sul futuro della Santanché?

Leggi su 361magazine.com

Si vorrebbe convincere la ministra a dimettersiLe indagini a carico di Danielastanno diventando un problema serio. E così, nelle ultime ore, la Premier Giorgiasarebbe tornata prima dagli USA (era lì per l’insediamento del Presidente Donald Trump) e avrebbe avuto unsegreto con La.Secondo La Stampa l’obiettivo sarebbe quello di convincere la Ministra alle dimissioni. La Santanchè non sarebbestessa idea: «Giorgia deve parlarne con me. Pronta ad andarmene anche subito ma la premier me lo deve chiedere».La Ministra è stata rinviata a giudizio e nella giornata di ieri, 21 gennaio 2025, laha incontrato peril Presidente del Senato Ignazio la.Leggi anche: Processo a Fabrizio Corona, Giorgiachiamata come parte civileLa Santanchè dovrebbe dimettersi prima che si crei troppo e ulteriore imbarazzo e Ladovrebbe cercare di convincerla.