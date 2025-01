Novaratoday.it - Novara, una strada pedonale intitolata a Enrico Tacchini

Leggi su Novaratoday.it

Sabato 25 gennaio alle 11 il percorsopresente lungo via Generali da largo Piemonte a largo Caduti del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, intersezione con via Umbria, asarà intitolato alla memoria di.Chi era(1924-2001) per 21.