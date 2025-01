Agi.it - "Non posso avere figli" e rapisce una neonata in clinica. Arrestata una donna assieme al marito

AGI - Ha rapito unaperché non può. Sarebbe questa la motivazione che avrebbe spinto una, Rosa Vespa, 51enne di Cosenza, a rapire nel tardo pomeriggio di martedì 21 gennaio unadi appena un giorno portandola via dalla"Sacro Cuore" della città calabrese. Vespa è stataalAqua Moses, 43enne di origini senegalesi dai poliziotti della Questura di Cosenza. La coppia è accusata di aver sequestrato la piccola attorno alle 18.30. Quando, a tre ore dal rapimento, i due sono stati intercettati e bloccati nei pressi di Castrolibero dagli agenti della squadra mobile di Cosenza, laera con loro. I poliziotti, coordinati dal questore Giuseppe Cannizzaro e dal capo della Mobile, Gabriele Presti, hanno subito messo in salvo lache è stata immediatamente trasportata in ambulanza e riportata inper restituirla ai genitori che la stavano aspettando a braccia aperte dopo ore di vero panico.