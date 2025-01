News.robadadonne.it - Le parole di Paola Deffendi, la madre di Giulio Regeni: “Quando l’ho visto all’obitorio”

A distanza di nove anni dal ritrovamento del suo corpo senza vita,di, ha testimoniato in aula nel processo per il sequestro, le torture e infine l’omicidio del figlio, dottorando dell’Università d Cambridge rapito al Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato cadavere il 3 febbraio.Sotto processo per la sua morte ci sono il generale Tariq Sabir e gli ufficiali Athar Kamal, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdel Sharif, tutti 007 del governo egiziano, nessuno presente nell’aula bunker a Rebibbia.“Avevamo dentro di noi l’illusione che non fosse– ha ricordatoho dovuto riconoscere il corpo diho potuto vedere solo il suo viso: hola brutalità, la bestialità, sul corpo di nostro figlio. Era coperto da un telo e chiesi di poter vedere almeno i piedi ma una suora mi disse ‘suo figlio è un martire’.