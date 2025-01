Lettera43.it - I tormenti di Giorgino, le domande di Sechi a Descalzi e altre pillole

Francescoè in ambasce. Il 57enne giornalista Rai di lunghissimo corso, che ha cominciato la sua carriera nel lontano 1991 e ha ricoperto svariati incarichi fino ad arrivare a essere vicedirettore del Tg1, ora è a capo dell’ufficio studi della Rai e anche conduttore di un programma di seconda serata, XXI secolo, quando il presente diventa futuro. Da sempre molto sensibile al vento della politica e ai suoi mutamenti, di recentedopo aver simpatizzato per Forza Italia si era spostato verso la Lega (stesso percorso fatto dal fratello Nicola, che è stato per nove anni sindaco di Andria). Ma qualcosa dev’essere successo se il partito di Matteo Salvini sta dimostrando una certa freddezza nei suoi confronti. Cosa che ha indotto il dirigente-giornalista ad avvicinarsi al direttore generale e meloniano di ferro Giampaolo Rossi.