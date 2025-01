Ilrestodelcarlino.it - Esselunga, l’inaugurazione a Modena: supermercato e non solo

, 22 gennaio 2025 – Sarà inaugurato questa mattina in via Canaletto nel terreno dell’ex Consorzio agrario il, a distanza di 25 anni da quando nel 2000 il gruppo lombardo acquistò il terreno a. Il punto vendita di 2.500 metri quadri – il secondo in città di, il primo è in via Morane, e il quarto in provincia considerando Sassuolo e Soliera – è in prossimità della rotatoria di viale Finzi L’apertura del market ridesta l’attenzione della trasformazione in corso di una delle più importanti porzioni della città: un’operazione pubblico-privato, resa possibile proprio per l’insediamento del(che disporrà di un parcheggio proprio con due piani interrati). È quasi pronto per esempio il parcheggio multipiano da 300 posti realizzato da: l’ingresso è da via Montalcini, di fianco alla Casa della Salute, quasi di fronte all’accesso alla stazione ferroviaria di Porta Nord.