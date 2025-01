Ilrestodelcarlino.it - Cristina Golinucci, 32 anni di misteri: “So chi è il responsabile della sua scomparsa”

Cesena, 22 gennaio 2025 – In piazza del Popolo nei giorni di mercato, davanti al cinema Eliseo poco prima delle proiezioni, nei pressibiblioteca Malatestiana, lungo le vie più frequentate del centro storico. Incurante delle temperature di questi giorni Gabriele Pieri si presenta indefettibile per portare avanti una sua strenua battaglia. E’ convinto di sapere chi è ildi, la giovane di Ronta sulla cui sorte pesa da 32una nebbia fitta. E lo scrive a grandi caratteri su un manifesto panino, fatto con criteri artigianali ma ben visibile, che indossa da ormai un mese senza cedere ai consigli, alle sollecitazioni per nulla indulgentisua famiglia, alla ragione. Comunque sia non passa inosservato. Tutti sbirciano e cercano di leggere le poche righeclamorosa denuncia, ne restano evidentemente turbati ma, in genere, vanno oltre.