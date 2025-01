Lanazione.it - Circolo Culturale "La Pace". Sono state rinnovate le cariche

Ilricreativo e"La" di Massa Marittima ha chiuso l’anno 2024 con le tradizionali iniziative in programma e le elezioni per il rinnovo del Consiglio per il triennio 2025-2027. Il presidente Sergio Grandi ha affrontato l’andamento delche in una parte consistente dei soci vede il traino della società, ma ha tenuto a sottolineare che da parte di alcuni associati non prevale lo spirito collettivo e di costante presenza nella vita associativa, con il rischio di andare incontro ad un distacco che pone in essere la vita stessa della società. "Un allarme che può essere colmato – ha detto – con gli ingressi di nuovi soci con un’età e una generazione che può capovolgere lo stallo esistente". Per il futuro Grandi, ha comunicato che dopo i lavori di ristrutturazione dei locali, per il prossimo triennio, il nuovo Consiglio dovrà affrontare i lavori della cantina per renderla più funzionale per il servizio ai soci, infine ha comunicato l’apertura per le candidature del rinnovo del Consiglio.