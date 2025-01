Sport.quotidiano.net - Ciclismo, è in pericolo la Coppa Dino Diddi ad Agliana per allievi

(Pistoia),22 gennaio 2025 – E’ di questi giorni la notizia che la classica per, lanata a Ponte alla Trave in provincia di Pistoia nel 1948, che da molti anni si corre aded è giunta alla 77esima edizione, potrebbe non svolgersi nel 2025. La preoccupazione è stata espressa dal G.S.del presidente Maurizio Mangoni, dal direttore generale dell’organizzazione Franco Vettori e da tutto il gruppo che lavora con passione e impegno a questa meravigliosa gara che richiama 200al via con tutti i più forti della categoria, ed una folla imponente, la cui data di svolgimento è quella tradizionale, la prima domenica di settembre che quest’anno cade il giorno 7. Ebbene nello stesso giorno si corre a Larciano il Gran Premio Industria e Artigianato professionisti e lapercorre per un buon tratto le stesse strade pistoiesi e della zona di Vinci della gara larcianese.