Quifinanza.it - Bando Giovani talenti, per gli imprenditori under 40 previsti fino a 350mila euro

Offrire un supporto finanziario importante a persone, startup o aziende composte a maggioranza da soggetti40. È questo l’intento del nuovo– acceleratore di business” lanciato dalla società Finanziaria di Valle Camonica S.p.A. (FVC) che prevede la concessione di fondi per una cifra compresa tra 50mila e. Per accedere alla selezione è necessario presentare la propria idea di business, con il supporto economico che prevede una partecipazione qualificata non di controllo, ovvero di minoranza, di FVC nel capitale della società finanziata., ildi FVCIl– acceleratore di business è promosso, come detto, da Finanziaria di Valle Camonica S.p.A., società formata nel 1983 da un gruppo diprofessionisti della Valle Camonica e della provincia di Brescia.