AggiornatoXbox Game Pass | Giochi in entrata e uscita dal servizio a Gennaio 2025

Gamerbrain.net - [Aggiornato]Xbox Game Pass: Giochi in entrata e uscita dal servizio a Gennaio 2025

Leggi su Gamerbrain.net

Come ogni mese, ci sono nuoviin arrivo evecchi indal, scopriamo insieme quali sono iche saranno disponibili questo mese, e quali invece non potranno più essere giocati.Xboxrbrain.netindalInziamo prima di tutto da quelli che non saranno più disponibili nel corso del mese:Insurgency: SandstormUn gioco di sparatutto tattico in prima persona noto per il suo realismo e l’attenzione ai dettagli. Insurgency: Sandstorm offre unplay basato su squadra, dove ogni azione conta. I combattimenti sono intensi e brutali, con un alto livello di tensione e un sistema audio che amplifica l’immersione.Caratteristiche principali:Modalità cooperative e competitive.Personalizzazione delle armi e dell’equipaggiamento.