oroscopo della settimana dal 7 al 13 luglio 2025

Scoprite cosa le stelle riservano questa settimana dal 7 al 13 luglio 2025. L’Ariete, tra passione e imprevisti, si prepara a vivere momenti di grande energia e sorprendenti opportunità. Temptation Island ha catturato l’attenzione di milioni, ma cosa aspettano gli altri segni? È il momento di svelare le previsioni e lasciarsi guidare dal destino per affrontare al meglio questa settimana stellare.

ARIETE – Temptation Island fa esplodere l'Auditel. I reality sono morti. E poi arriva Temptation Island. La prima puntata ha incendiato l'Auditel con ascolti incredibili, segno che il programma dell'estate targato Canale 5 e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi è un appuntamento irrinunciabile per milioni di persone. E a far "incendiare" gli astri ci penserete anche voi dell'Ariete, ancora una volta nella Top3 dei segni più fortunati della settimana. Per alcuni motivi: Venere, nel vostro segno, vi farà dei grandi favori, specialmente nel weekend e con la vostra storica crush;. Ci sarà un picco di Fortuna che durerà un bel po' (tra martedì e venerdì);