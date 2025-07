La nuova maglia della Roma è un ritorno alla prima maglia di Francesco Totti

La nuova maglia della Roma 23/24 segna un omaggio alla prima divisa indossata da Francesco Totti, simbolo di passione e storia del club capitolino. Dopo una seconda parte di stagione entusiasmante sotto la guida di Claudio Ranieri, i giallorossi sono pronti a riscrivere ancora una volta il loro destino. Con l’obiettivo di tornare in Champions League, ogni dettaglio della squadra e della maglia rappresenta un passo verso il sogno europeo.

La AS Roma sa da dove ripartire. Dopo la splendida seconda parte di stagione dello scorso campionato, con Claudio Ranieri condottiero di una truppa ritrovata e in grado di arrivare a conquistare un posto per giocare l’Europa League, la squadra della capitale ha voglia di proseguire il trend positivo. L'obiettivo dichiarato è tornare in Champions League, ma non sarà facile vista la forte concorrenza delle altre big Napoli, Inter, Milan e Juventus alle quali si aggiungerà probabilmente, come spesso accade, qualche sorpresa. In panchina non ci sarà più Sir Claudio, passato dietro la scrivania nel ruolo di consulente diretto della famiglia Friedkin. 🔗 Leggi su Gqitalia.it