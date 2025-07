Mara Venier a rischio la partecipazione al programma | Problemi con la Rai

Mara Venier, simbolo indiscusso della domenica italiana, potrebbe presto cambiare pagina. Secondo fonti attendibili, la conduttrice sarebbe in bilico con la Rai e pronta a intraprendere una nuova sfida su Nove, lavorando al fianco di Fabio Fazio. Una rivoluzione che potrebbe ridefinire il volto della televisione domenicale. Cosa riserverĂ il futuro alla regina della TV? Rimanete sintonizzati per scoprire gli sviluppi di questa intrigante vicenda.

Personaggi tv. – Mara Venier, rivoluzione in vista per la regina della domenica? Sembra che la storica conduttrice sia a un passo dal dire "ciao ciao" alla sua amata Rai per lanciarsi in una nuova avventura sul canale Nove, al fianco di Fabio Fazio e del suo popolarissimo Che Tempo Che Fa. Lo scoop arriva dapprima da Il Messaggero, poi le indiscrezioni si fanno sempre piĂą insistenti grazie a FanPage.it . e questa volta il pettegolezzo ha tutta l'aria di essere ben fondato!

