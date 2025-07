Juanlu Sanchez il Siviglia ha bisogno di vendere

Il Siviglia, alle prese con difficoltà finanziarie, punta a vendere Juanlu Sanchez per risollevare le casse. Il terzino, da tempo nel mirino del Napoli, rappresenta una pedina chiave nella strategia di De Laurentiis e Manna. Con una valutazione di 20 milioni di euro, questa trattativa potrebbe cambiare le sorti di entrambe le squadre, aprendo nuovi scenari nel calciomercato italiano. La società azzurra ha...

Janlu Sanchez è il terzino entrato da tempo nel mirino di Manna e della Società di De Laurentiis. Il Siviglia in questo periodo non naviga in acque tranquille dal punto di vista economico. Attraverso la cessione di Juanlu Sanchez al Napoli vorrebbe risolvere in un colpo solo tutti i problemi. La valutazione è di 20 milioni di euro non trattabili fino a qualche giorno fa. Ora di nuovo nel vivo i colloqui con il Napoli. La Sociretà azzurra ha avanzato un'offerta da 12 milioni più 2 di bonus qualche settimana fa, dopo un incontro al Sanchez Pizjuan tra il ds Manna, il ds del Siviglia, Cordon, e gli agenti del calciatore.

