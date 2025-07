Quarta Repubblica un’intervista al Ministro Nordio nella puntata di stasera

Stasera, lunedì 7 luglio 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, il talk show di approfondimento sulle sfide attuali dell’Italia. Con Nicola Porro alla guida, la puntata offrirà un’analisi approfondita sulla situazione politica ed economica del Paese. Tra gli ospiti, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che fornirà uno sguardo diretto e sincero sulla realtà italiana. Non perdere questa serata ricca di spunti e riflessioni cruciali per il futuro del nostro Paese.

Nuovo appuntamento questa sera, lunedì 7 luglio, in prima serata su Rete 4 con Quarta Repubblica, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica, condotto da Nicola Porro. Gli argomenti della puntata del 7 luglio 2025. In apertura di puntata, per fare il punto sulla situazione del nostro Paese, ci sarà un’intervista al Ministro della Giustizia Carlo Nordio. A seguire, focus sulla politica estera con l’incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Spazio anche al caso Ramy, il ragazzo che ha perso la vita lo scorso 24 novembre a Milano in un inseguimento finito in via Ripamonti, con lo scontro politico e le mosse del governo dopo la notizia dell’indagine a carico del carabiniere. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it