WWE | Sono due su due per Penta successo netto su Pete Dunne

Il momento d’oro diin WWELa scorsa settimanaaveva debuttato in WWE sconfiggendo Chad Gable. Nell’episodio di stasera di Raw su Netflix ha affrontato e battuto, mantenendo così l’imbattibilità con un record di 2-0.Un’entrata rinnovata perIl lottatore messicano ha fatto il suo ingresso con una nuova presentazione che includeva effetti pirotecnici al posto del fuoco, mantenendo comunque intatto l’entusiasmo del pubblico che lo ha sostenuto per tutto l’incontro.Il match controL’incontro è iniziato con uno scambio di colpi tra i due, che hanno un passato comune nella Rev Pro.ha tentato di prendere il controllo puntando alle dita di, ma la sua strategia non ha dato i frutti sperati. Dopo un tentativo di moonsault dalla terza corda fermato da un superkick, l’azione si è spostata all’esterno del ring.