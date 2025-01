Quotidiano.net - Violenza sessuale su ragazzina a Palermo: la polizia cerca l'aggressore

Leggi su Quotidiano.net

Si è allontanata dall'ospedale dei Bambini adopo aver litigato nell'atrio con la madre. La, residente in un comune nel Palermitano, sabato pomeriggio è scesa nell'atrio dell'ospedale Di Cristina per prendere un gelato, ma poi dopo un litigio è andata via e in piena notte è stata violentata da un ragazzo più grande in un angolo buio di una piazza del quartiere Borgo Nuovo a. Adesso ladi Stato stando chi ha abusato dellache aveva bevuto parecchio alcol.