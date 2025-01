Thesocialpost.it - Trump sospende per 90 giorni gli aiuti all’estero e ripristina la pena di morte federale

Secondo quanto riportato dal Financial Times, Donaldsta lanciando un avvertimento su una possibile guerra globale fiscale contro le multinazionali statunitensi. Il presidente ha dato istruzioni per valutare misure di ritorsione nei confronti dei Paesi che impongono tasse “extraterritoriali” sulle aziende americane. Nel frattempo, le prime azioni del magnate (inclusi l’uscita degli Stati Uniti dall’Oms e i dazi del 25% su Messico e Canada a partire dal 1 febbraio) stanno destando preoccupazione in Europa. “Il mondo sta cambiando, ma l’Unione Europea è pronta”, ha dichiarato Von der Leyen. Su Truth,ha comunicato la sua intenzione di rimuovere oltre mille dirigenti nominati da Biden, partendo dal generale Milley e dallo chef José Andrés, recentemente premiato con la medaglia presidenziale della libertà.