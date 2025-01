Ilgiorno.it - Treno investe un’auto al passaggio a livello a Gianico, linea ferroviaria bloccata nel Bresciano

Brescia, 21 gennaio 2025 – Nuova mattina di disagi per i pendolari in viaggio lungo laBrescia-Iseo-Edolo: poco dopo le 6.30 di oggi, unha investitoall’altezza deldi, sopra al lago d’Iseo, nel. La circolazioneè stata quindi interrotta tra le stazioni di Breno e di Pisogne. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’auto avrebbe superato una delle due sbarre deldie sarebbe poi rimastasui binari. UndellaBrescia-Iseo-Edolo in arrivo non è riuscito a evitare l'impatto con la vettura. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto, oltre ai soccorritori e ai Vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri che faranno luce sull’accaduto: l’esatta dinamica è ancora tutta da chiarire.