Thesocialpost.it - Tredicenne si allontana dall’ospedale e viene violentata: “Aveva bevuto”

Leggi su Thesocialpost.it

Una 13enne ricoverata presso il reparto di neuropsichiatria infantile di Palermo, dove era in cura per dipendenze da alcol e droga, è stata vittima di un grave episodio di violenza. Sabato pomeriggio, durante un’uscita con la madre, la ragazza si èta in seguito a un litigio. Poco dopo, è stata raggiunta da un’amica che le ha portato dei vestiti per la serata. Nonostante i tentativi della madre e dei medici di contattarla, la giovane è rimasta irreperibile per ore. La 13enne è rientrata in ospedale alle due di notte, visibilmente alterata, non in grado di reggersi in piedi, e quasi incosciente per l’assunzione di alcol e stupefacenti. All’indomani, in lacrime, ha raccontato ai medici di essere statada un ragazzo più grande dopo essersi appartata con lui. La giovane ha dichiarato di aver rifiutato con fermezza, ma di essere stata costretta con la forza.